Serge Gnabry'nin rüya 11'i!

Bayern Münih'in yıldızı Serge Gnabry, birlikte oynadığı oyunculardan 'Rüya 11'ini kurdu. İşte Gnabry'nin 11'i...

Haber; Sporx.com
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Serge Gnabry'nin rüya 11'i!
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28 Mart 2021 14:42


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