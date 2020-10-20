Serge Gnabry, koronavirüse yakalandı!

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Serge Gnabry'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Serge Gnabry, koronavirüse yakalandı!
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20 Ekim 2020 21:53
Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Serge Gnabry koronavirüse yakalandı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Alman futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya alındığı kaydedildi. 

Bu sezon ligde 4 maça çıkan Gnabry, 3 kez rakip fileleri havalandırdı. 



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