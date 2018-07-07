Serena Williams'ın Wimbledon'da göz yaşları...

nda mücadele eden Amerikalı ünlü tenisçi, geçen sene doğan kızı Olympia'nın ilk adımlarını kaçırdı.Geçen sezon hamileliği nedeniyle Wimbledon'da oynamayan Williams,tweetini attı.Geçtiğimiz günlerde Wimbledon'un yoğun takvimi nedeniyle kızını göremediği için şikayet eden Serena Williams, ''Kızımdan ayrı kalmayı hiç sevmiyorum. Çok zor bir durum.'' şeklinde konuşmuştu.