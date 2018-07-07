Serena Williams'ın Wimbledon'da göz yaşları...

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Amerikalı ünlü tenisçi Serena Williams, geçen sene doğan kızı Olympia'nın ilk adımlarını kaçırdı.
Geçen sezon hamileliği nedeniyle Wimbledon'da oynamayan Williams, ''Kızım ilk adımlarını attı. Ben ise antrenmandaydım ve kaçırdım. Ağlıyorum...'' tweetini attı.
Geçtiğimiz günlerde Wimbledon'un yoğun takvimi nedeniyle kızını göremediği için şikayet eden Serena Williams, ''Kızımdan ayrı kalmayı hiç sevmiyorum. Çok zor bir durum.'' şeklinde konuşmuştu.
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Geçen sezon hamileliği nedeniyle Wimbledon'da oynamayan Williams, ''Kızım ilk adımlarını attı. Ben ise antrenmandaydım ve kaçırdım. Ağlıyorum...'' tweetini attı.
Geçtiğimiz günlerde Wimbledon'un yoğun takvimi nedeniyle kızını göremediği için şikayet eden Serena Williams, ''Kızımdan ayrı kalmayı hiç sevmiyorum. Çok zor bir durum.'' şeklinde konuşmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın