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Serena Williams'ın Wimbledon'da göz yaşları...

Amerikalı ünlü tenisçi Serena Williams, kızının ilk adımlarını kaçırdığı için ağladığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Serena Williams'ın Wimbledon'da göz yaşları...
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07 Temmuz 2018 17:05
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Amerikalı ünlü tenisçi Serena Williams, geçen sene doğan kızı Olympia'nın ilk adımlarını kaçırdı.

Geçen sezon hamileliği nedeniyle Wimbledon'da oynamayan Williams, ''Kızım ilk adımlarını attı. Ben ise antrenmandaydım ve kaçırdım. Ağlıyorum...'' tweetini attı.

Geçtiğimiz günlerde Wimbledon'un yoğun takvimi nedeniyle kızını göremediği için şikayet eden Serena Williams, ''Kızımdan ayrı kalmayı hiç sevmiyorum. Çok zor bir durum.'' şeklinde konuşmuştu.

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