Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın favori isimlerinden ABD'li Serena Williams, yarı finale yükseldi.İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 8. gün akşam seansında, tek kadınlar çeyrek finalinde iki ana tablo karşılaması yapıldı.İlk maçta Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan 25 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, dünya sıralamasında 52'nci basamakta yer alan İtalyan Camila Giorgi karşısında zorlanmasına rağmen galip gelmeyi başardı.1 saat 43 dakika süren mücadelenin ardından 36 yaşındaki Williams, rakibini 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.Diğer karşılaşmada dünya 13 numarası Alman Julia Goerges, 20 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens'i 3-6, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finalde Serena Williams'ın rakibi oldu.Turnuvaya 11 Temmuz Çarşamba günü, tek erkeklerde 4 çeyrek final maçıyla devam edilecek.