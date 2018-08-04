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Serena Williams, Rogers Cup'tan çekildi

ABD'li tenisçi Serena Williams, Rogers Cup turnuvasından çekildi.

Kaynak: AA
Serena Williams, Rogers Cup'tan çekildi
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04 Ağustos 2018 22:37
Kanada'da gelecek hafta düzenlenecek Rogers Cup'ın turnuva direktörü Eugene Lapierre, 36 yaşındaki tenisçinin organizasyondan çekildiğini açıkladı. 

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu olan Williams'ın yerine Alman Tatjana Maria turnuvaya dahil edildi. 

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da bu yıl final oynayan ancak Alman Angelique Kerber'e 2-0 yenilen Williams, geçen hafta katıldığı Silicon Valley Classic turnuvasının ilk tur maçını da Büyük Britanyalı Johanna Konta'ya 6-1 ve 6-0'lık setlerle kaybetmiş ve kariyerinin en ağır mağlubiyetini yaşamıştı.

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