  •  
    Dünyada SON DAKİKA transferleri peş peşe!..
  •  
    Ali Koç için büyük iddia; Talisca ve 3 yıldız isim!..
  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 42 imza...
  •  
    Fenerbahçe'den sürpriz Resmi teklife; "Gelirim"
  •  
    Beşiktaş'ta ÜÇÜNCÜ transfer ve 5 YOLCU!..

Serena Williams Avustralya Açık'ta ikinci turda

Tek kadınlarda seribaşı isimler Karolina Pliskova, Serena Williams ikinci tura yükselirken, 10 numaralı seribaşı Daria Kasatkina ise elendi.

Kaynak: AA
Serena Williams Avustralya Açık'ta ikinci turda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2019 13:53
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 10 numaralı seribaşı ismi Rus Daria Kasatkina ilk turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci günü, tek erkekler ve tek kadınlarda ilk tur mücadeleleriyle devam etti.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Sloven Aljaz Bedene'yi 6-4, 6-1 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek adını üst tura yazdırdı.

8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori ise Polonyalı Kamil Majchrzak karşısında zorlandı. İki iki seti 6-3 ve 7-6 kazanan 176 numaralı seribaşı Majchrzak, mücadelede 2-0 öne geçti. Bu bölümden sonra sakatlanmasına rağmen maça devam eden 23 yaşındaki tenisçi, sonraki iki seti 6-0 ve 6-2 kaybederken, beşinci sette 3-0 gerideyken oyundan çekildi ve Nishikori üst tura yükseldi.

11 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric, 12 numaralı seribaşı İtalyan Fabio Fognini de rakiplerini 3-0 mağlup ederek ikinci tura çıktı.

Pliskova ve Serena Williams 2. turda

Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, elemelerden gelen vatandaşı Karolina Muchova'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde 7 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 16 numaralı seribaşı Serena Williams ise Alman Tatjana Maria'yı 49 dakika içinde 6-0 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek zorlanmadan üst tura adını yazdırdı.

Belçikalı 12 numaralı seribaşı Elise Mertens, Letonyalı 13 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova ve ABD'li 17 numaralı seribaşı Madison Keys rakiplerini yenerek üst tura kaldı.

Günün sürprizine ise 10 numaralı seribaşı Rus Daria Kasatkina'yı 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura yükselen 192 numaralı seribaşı İsviçreli Timea Bacsinszky imza attı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için