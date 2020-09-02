Serena Williams, ABD Açık'ta 2. tura yükseldi

Tek kadınlarda dünya 8 numarası Serena Williams, ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Kristie Ahn'ı 2-0 yenerek 2. tura kaldı.



ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının ikinci gününde ABD'li Williams, vatandaşı Kristie Ahn ile karşılaştı.



Bir saat 21 dakikada biten karşılaşmada rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Williams, ikinci tura yükseldi.



Tek kadınlarda ABD Açık'ta kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğu için mücadele eden 38 yaşındaki Serena Williams, ikinci turda Rus Margarita Gasparyan ile karşılaşacak.



- Medvedev zorlanmadı



Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, ilk tur maçında dünya 79 numarası Federico Delbonis ile karşılaştı.



Bir saat 46 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup eden Medvedev ikinci tura yükseldi.



Medvedev 2. turda Avustralyalı Christopher O'Connell ile mücadele edecek.



- Üçüncü gün programı



ABD Açık'ın üçüncü gün maçlarında, kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, ikinci turda Büyük Britanyalı Kyle Edmund ile korta çıkacak. 4 numaralı seri başı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas ise ABD'li Maxime Cressy karşısında üçüncü tur vizesi arayacak.



Kadınlarda 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile Fransız Caroline Garcia, 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ile İtalyan Camila Giorgi maça çıkacak.



