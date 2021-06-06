Serena Williams 4. Tur'da elendi!

Serena Williams, Fransa Açık'ın 4. Turu'nda Kazakistanlı Elena Rybakina'ya 2-0 yenildi ve elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Serena Williams 4. Tur'da elendi!
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06 Haziran 2021 21:14
Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, Fransa Açık'ın (Roland Garros) 4. turunda elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada tek kadınların 7 numaralı seribaşı Williams, 21 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina ile karşılaştı.

Rybakina, toplam 1 saat 17 dakika süren mücadeleden 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Kariyerinde ilk kez grand slam çeyrek finaline yükselen Rybakina, 31 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova'nın rakibi oldu.


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