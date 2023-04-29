Seren Ay Çetin'in rakibi İspanyol Molina

Dünya Boks Konseyi (WBC) gümüş kemer sahibi Seren Ay Çetin, WBC World Final kemeri eliminatör şampiyonluğu için pazar günü İspanyol Maria Del Carmen Romero Molina ile karşılaşacak.



Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'nde düzenlenecek boks gecesinde ringe çıkacak profesyonel boksör Seren Ay, 3 Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol boksör Maria Del Carmen Romero Molina ile mücadele edecek.



Profesyonel boksta WBC Silver Gold kemerini kazanan ilk Türk sporcu Seren Ay Çetin, pazar günlü müsabakayı kazanması durumunda dünya şampiyonluğu maçına çıkmaya hak kazanacak.



Organizasyon öncesinde Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenlendi.



- Seren Ay Çetin: "Kemer şimdilik masada duruyor ama belime takacağım"



Seren Ay Çetin, yarınki karşılaşma öncesinde iddialı açıklamalar yaptı.



Tartı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki boksör, "Çok güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. İyi hazırlandık. Erkenden kilomuzu düştük. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Kemer şimdilik masada duruyor ama yarın belime takacağım." diye konuştu.



Heyecanlı veya stresli olmadığını belirten Seren Ay, "Artık alıştım. Bir önceki maçımı da çok kariyerli bir boksörle yapmıştım. Molina da çok önemli ve değerli bir boksör. Ancak yarın kimin daha iyi olduğunu göstereceğiz. Güzel bir maç olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Seren Ay, profesyonel Türk boksu için önemli bir maç olduğuna değinerek, "Bu yola dünya şampiyonluğu için çıktık. Ben bir kapı açıyorum. İnşallah arkamdan diğer boksörler de gelecek. Federasyonun kurulmasıyla birçok boksör çıkmaya başladı. İnşallah bir ilki gerçekleştireceğim. Bunun gururunu yaşıyorum. Kendimi borçlu hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Türk profesyonel boks tarihi için önemli bir maça çıkacağını anlatan genç boksör, "Maç kendi evimizde yapılacak. Tüm halkımızı Sancaktepe'ye davet ediyorum. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.



- Arda Avcı: "Herkese güzel bir maç izleteceğim"



Türk boksör Arda Avcı ise kariyerinde 25 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Endonezyalı boksör Defriyanto Palulu ile WBC Asya şampiyonluk maçına çıkacak.



Müsabaka ile ilgili konuşan Arda, "Artık son düzlükteyiz. Bu maça çok iyi hazırlandım. İnşallah yarın herkese güzel bir maç izleteceğim." dedi.



Rakibiyle daha önce karşılaşmadığını aktaran Arda, "Yarın ilk kez tanışacağız. Ev sahibi olmamız bizim için bir avantaj. Tüm sevdiklerimiz yanımızda olacak. Çok motiveyiz. Bu organizasyonun Türkiye'de olması bizi pozitif etkiliyor." diye konuştu.



Gecede birçok Türk ve yabancı boksör farklı kategorilerde mücadele edecek. Karşılaşmalar saat 15.30'da başlayacak.





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