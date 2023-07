Şeref Eroğlu'ndan olimpiyat hedefi açıklamaları

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda iddialı olduklarını belirterek, "Türk güreşi olarak tarih yazmaya devam edeceğiz." dedi.



Şanlıurfa'da düzenlenen Seyit Hışırlı U-11 ve U13 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nı takip eden Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na yaklaşık bir yıl kaldığını ve bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.



"SEFERBERLİK İLAN EDİLECEK"



Güreşin, Türk sporunun lokomotifi konumunda olduğunu belirten Eroğlu, şöyle konuştu:



"Bizler bundan önce olduğu gibi 2024 Paris Olimpiyatları'nda da yine iddialıyız. Gücümüzü, mücadelemizi görecekler inşallah. Taha, Rıza, Yasemin, Burhan, Feyzullah, adını sayamadığım bütün şampiyonlarımız burada olimpiyat şampiyonu olmak için ter dökecek. Son derece iddialılar. Bizler Türk güreşi olarak bir yılımızı çok iyi değerlendireceğiz. Önce Sırbistan'daki dünya şampiyonasında mümkün olduğu kadar sporcularımız kota alacak, madalya alacak, ilk 5'e girecek. 24 Eylül'den sonra tekrar Türk güreşçileri yine seferberlik ilan edecek. Amaç Paris Olimpiyatları'nda en iyi dereceleri almak olacak."



"3 KAMPIMIZ VAR"



Başkan Eroğlu, önlerinde 16-24 Eylül'de düzenlenecek dünya şampiyonasının bulunduğunu hatırlatarak, Sırbistan'daki karşılaşmalara 2 ay gibi kısa bir süre kaldığını ve sporcuların o günü dört gözle beklediğini ifade etti.



Bütün sıkletlerde altın madalya almayı hedeflediklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:



"Şu anda önceliğimiz dünya şampiyonasında iyi bir şekilde hazırlanmak. Önümüzde 2 ay gibi kısa bir süre var. Sporcularımız çok iyi hazırlanıyor. İnşallah burası da iyi geçecek. Moral ve motivasyonumuz iyi, önümüzde hiçbir şey duramaz. Dünya şampiyonasına kadar 3 kampımız var. Her şey planlı ve programlı devam ediyor. Türk güreşi olarak tarih yazmaya devam edeceğiz. Grekoromen takımımızın kampı devam ediyor. Taha'nın kaptan olduğu serbest güreş milli takımımızın Bolu Aladağ'da kampı devam ediyor. Kadın milli takımımız da Macaristan'da düzenlenecek müsabakalara katılmak için yola çıktı.Yasemin kaptan, şu an onlar güreşiyor. Eylül'ün 15'ine kadar sporcularımız kamplarda olacak. Ben bütün başarıları kazanmış bir başkan olarak bütün sıkletlerde altın madalya kazansak dahi bana göre az. Bu kadar hedefim yüksek. Bilindiği gibi sporda sonlar değil sonuçlar var, her şey olabilir. Kaza bela olmadan bizler şampiyonları o gün minderde hazır halde görmek istiyoruz. Minderde hazır olan bir Taha, Rıza, Yasemin zaten madalya alır. O günü bekliyoruz."



Eroğlu, federasyon olarak deprem bölgesindeki sporculara destek sunduklarını, kendilerine ulaşan bütün talepleri karşılamaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.