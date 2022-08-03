Şeref Eroğlu'ndan Kadın Milli Takımı'na ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Niğde'de İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Kadın Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Haber; AA
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Şeref Eroğlu'ndan Kadın Milli Takımı'na ziyaret
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03 Ağustos 2022 20:44
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonası'na Niğde'de hazırlanan Kadın Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Eroğlu, Niğde Demirkazık'ta Kazakistan ve Azerbaycan ile ortak kamp yapan milli takımla bir araya geldi.

Hazırlıkları yakından takip eden Eroğlu, sporcularla sohbet etti.

Daha önce Elmadağ'da kamp yapan Grekoromen Milli Takımı'nı ziyaret eden Eroğlu, Bolu Aladağ'da çalışmalarını sürdüren Serbest Milli Takımı ile de bir araya gelecek.

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