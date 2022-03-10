Şeref Eroğlu, genç milli güreşçileri tebrik etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 madalya elde eden milli sporcuları kutladı.



Milli güreşçileri yeni yönetimiyle Filibe şehrindeki organizasyonda yalnız bırakmayan Eroğlu, grekoromen stilde 10 sporcunun 7'sinin madalya aldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Hepsini yürekten kutluyorum. Aslında çok şanssız finaller kaçırdık ama geleceğimizin A Milli Takım iskeletini oluşturacak olan çocuklarımızın performanslarını takdir ediyorum. Gelecek adına bu gençlerimiz bizi umutlandırdı, heyecanlandırdı. Ata sporumuz güreşin geleceği çok parlak. Hepsini alınlarından öpüyorum. Bu gençleri izlemeye devam edin. Sırada serbest stilde kızlarımız ve erkeklerimiz var. Hedefimiz bu şampiyonayı rekor madalyalarla kapatmak."





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