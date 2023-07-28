Serebral palsi hastası koyu Galatasaray'lı Arda Aydın'a büyük moral!

Çankırı'nın Korgun ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yapılan stadyum, serebral palsi hastası Arda Aydın için moral oldu.Futbol oynamayı çok seven Arda Aydın (12), yaşadığı İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil için geldiği Korgun ilçesinde her gün yeni yapılan stadyuma gidiyor.Minik Arda, burada annesi Sebile Aydın ile birlikte top oynayarak vaktini değerlendiriyor.Anne Aydın, Arda'nın Korgun'a yeni yapılan stadyumu gördüğünde çok mutlu olduğunu söyledi.Her gün stadyuma gelerek top oynadıklarını belirten Aydın,dedi.