Serdar Saatçı: 'Vida saha içerisinde bir ağabey gibi'

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı, Altay maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Serdar Saatçı yaptığı açıklamada, "Vida saha içerisinde bir ağabey gibi. Aramız iyi. Saha içerisinde her zaman yardımcı oluyor, konuşuyor." dedi.



Kendisinden bahsetmeyi sevmediğini belirten genç oyuncu, "Kendimi konuşmayı çok sevmem ama şunu biliyorum Beşiktaş arması ile sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Daha gencim önümde uzun bir yol var." ifadelerini kullandı.





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