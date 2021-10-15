Serdar Saatçı: "Vida bir baba gibi!"

Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Serdar Saatçı, Vida ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Serdar Saatçı: 'Vida bir baba gibi!'
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15 Ekim 2021 19:34
Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı, takım arkadaşı Domagoj Vida ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vida ile çok iyi anlaştıklarını söyleyen Saatçı, "Vida'yla daha yakın olunca insan her şeyi öğreniyor. Yanıma geliyor, ne yapmak gerektiğini söylüyor. Sağ olsun çok yardımcı oluyor. Sahada bir baba gibi." dedi.


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