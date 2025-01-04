Serdar Saatçı: 'Trabzonspor'un yeri burası değil'

"Son Bodrum maçında galibiyet aldık. Bu galibiyetten sonra çıkış yakalamak istiyorduk, Trabzonspor'un yeri burası değil çünkü. Bugün ilk yarıda kötü performansımız vardı ama ikinci yarıda toparladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor 'un 21 yaşındaki stoperi Serdar Saatçı, konuk oldukları Samsunspor'a 2-1 yenildikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren Saatçı,