Serdar Saatçı: "Trabzonspor'un yeri burası değil"

Trabzonspor'un savunmacısı Serdar Saatçı, deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Saatçı: 'Trabzonspor'un yeri burası değil'
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04 Ocak 2025 23:22
Trabzonspor'un 21 yaşındaki stoperi Serdar Saatçı, konuk oldukları Samsunspor'a 2-1 yenildikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. 

Karşılaşmayı değerlendiren Saatçı, "Son Bodrum maçında galibiyet aldık. Bu galibiyetten sonra çıkış yakalamak istiyorduk, Trabzonspor'un yeri burası değil çünkü. Bugün ilk yarıda kötü performansımız vardı ama ikinci yarıda toparladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.
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