Serdar Saatçı, Rennes'in radarında

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Saatçı'nın, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in radarında olduğu ifade edildi.



AGUERD GİDERSE SERDAR



Fransız basını, Rennes'in, adı West Ham United ile geçen Nayef Aguerd'in takımdan ayrılması durumunda Serdar Saatçı'nın da alternatif isimlerden biri olduğunu duyurdu.



SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR



Genç futbolcunun Beşiktaş ile 2023'e kadar sözleşmesi olduğu belirtilirken, kontrat uzatmaya sıcak bakmadığı da aktarıldı.



Serdar'ın Beşiktaş ile kontrat uzatmamasının ise Fransız ekibi için transferi kolaylaştırabilecek bir unsur olduğu ifade edildi.



BU SEZON 10 MAÇTA OYNADI



19 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş'ta 6'sı ilk 11 olmak üzere, toplamda 10 maçta süre aldı.





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