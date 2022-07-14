Serdar Saatçı Portekiz yolcusu!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'ya Portekiz ekibi Sporting Lizbon transferde talip oldu. Futbolcu da ayrılığa sıcak bakıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Serdar Saatçı Portekiz yolcusu!
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14 Temmuz 2022 14:07
Beşiktaş ile Viktoria Plzen arasında oynanan hazırlık maçında sinirlerine hakim olamayan Serdar Saatçı kadro dışı kalmıştı. Genç stoperle ilgili bir transfer iddiası gündeme geldi.

SPORTING LIZBON, SERDAR'I İSTİYOR

Disiplinsiz tavırları sebebiyle yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'ya Portekiz ekibi Sporting Lizbon talip oldu. Serdar Saatçı'nın menajerinin futbolcu için Portekiz ekibiyle büyük ölçüde anlaştığı ifade edildi.

İSTANBUL'DA ÇALIŞACAK

Sözleşmesi gelecek sezon bitecek futbolcu da ayrılığa sıcak bakıyor. Serdar, kadro dışı kaldığı süre içinde çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.



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