SPORTING LIZBON, SERDAR'I İSTİYOR

İSTANBUL'DA ÇALIŞACAK

Beşiktaş ile Viktoria Plzen arasında oynanan hazırlık maçında sinirlerine hakim olamayan Serdar Saatçı kadro dışı kalmıştı. Genç stoperle ilgili bir transfer iddiası gündeme geldi.Disiplinsiz tavırları sebebiyle yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'ya Portekiz ekibi Sporting Lizbon talip oldu. Serdar Saatçı'nın menajerinin futbolcu için Portekiz ekibiyle büyük ölçüde anlaştığı ifade edildi.Sözleşmesi gelecek sezon bitecek futbolcu da ayrılığa sıcak bakıyor. Serdar, kadro dışı kaldığı süre içinde çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.