Serdar Saatçı'nın babasından açıklama

Beşiktaş'ın Plzen ile oynadığı hazırlık maçının ardından kadro dışı bırakıldığı açıklanan Serdar Saatçı'nın babası Sedat Saatçı, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.



"ALGI YARATMA ÇABASI"



Serdar hakkında çıkan "39 derece ateşle oynatıldım" haberlerini yalanlayan Sedat Saatçı, "Oğlumun ağzından duyulmuş gibi yazılan hiçbir haber doğru değildir. Kulübümüze yada hocamıza asla hasta olduğumuz ile ilgili yada 'Camı kırdım' gibi söylemler kullanılmamıştır. Camiamızı bu şekilde yaftalayanların algı yaratma çabalarını anlamış değiliz." ifadelerini kullandı.



Serdar Saatçı, Beşiktaş'ın Plzen ile oynadığı maçın 72. dakikasında oyuna alınmış ancak 83. dakikada oyundan alınmıştı. Siyah-beyazlı futbolcunun soyunma odasında kapıya tekme attığı ortaya çıktı. Daha sonra Beşiktaş Kulübü, genç oyuncunun saha içi ve saha dışı tavırlarından ötürü kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.





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