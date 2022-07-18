SERDAR'IN MENAJERİYLE GÖRÜŞME

NE OLMUŞTU?

KULÜP BUL MESAJI GÖNDERİLMİŞTİ

Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş'ta kampın en unutulmaz olaylarından biri Serdar Saatçı'nın Viktoria Plzen maçında oyundan çıkarken tepkisi ve daha sonra da kadro dışı kalması olmuştu. Siyah-beyazlılarda genç stoper için bugün kritik saatler yaşanacak.Beşiktaş, bugün Serdar Saatçı'nın menajeri ile masaya oturacak. Kadro dışı bırakılan genç oyuncu, eğer özür dilemez ve kulüp de bulamazsa, sezon sonuna kadar takımdan ayrı olarak çalışmak zorunda kalacak.Beşiktaş'ta Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında oyuna giren ve 83. dakikada kenara alınırken, teknik direktör Valerien Ismael'e tepki gösteren Serdar Saatçı, kadro dışı bırakılmıştı. 19 yaşındaki savunmacının menajeri, bugün görüşme yapmak üzere çağrıldı. Gündemde ise kritik konular var. Genç stoper, her şeye rağmen, "Ben hata yapmadım" şeklinde görüş bildirdi. Fakat; Beşiktaş yönetimi ise kesinlikle özür bekliyor.Bu yüzden taraflar arasında yapılacak görüşmede Serdar için takım bulunması istenecek. Beşiktaş Yönetimi, Serdar'ın menajerine önceden, "Kulüp bul" mesajını gönderdi. Eğer aksi bir durum yaşanır ve Serdar takımdan ayrılmazsa, sezon sonuna kadar bireysel olarak çalışmalarını sürdürecek. Futbolcunun adı yakın zamanda transferde Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile anılmıştı.