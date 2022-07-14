SÖZLEŞMESİNİN SONUNA KADAR TEK BAŞINA

PLZEN MAÇINDA TAM OLARAK NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Serdar Saatçı, Viktoria Plzen maçının ardından kadro dışı bırakılmıştı. Genç futbolcu ile ilgili iddialar devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, Serdar ile ilgili kararını verdi.Maçın hemen ardından kadro dışı kararı açıklanırken, yönetim Serdar Saatçı'nın geleceğiyle ilgili kararını verdi. Futbolcunun teknik heyet ve takım arkadaşlarından özür dilediği ancak bunun yeterli olmadığı iddia edildi. Buna göre; Beşiktaş yönetimi sözleşme süresinin sonuna (Haziran 2023) kadar Serdar'ın, kadar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak tek başına çalışmasını planlıyor.72. dakikada oyuna dahil olan 19 yaşındaki stoperin kısa süredeki birkaç pozisyonda hareketsiz kalması sonrasında teknik direktör Valerien Ismael kenardan öğrencisine, "Hareketsiz oyuncu istemiyorum. Hareketsiz kalacaksan oyundan alayım, tempo istiyorum" şeklinde bağırdı. Serdar da sinirlenip, el kol hareketleri yapınca Fransız hoca genç oyuncuyu kenara aldı.Bu sırada Serdar kenara gelirken, tecrübeli çalıştırıcıya küfür etti. Ismael de tercümanına 'Ne dedi?' diye sordu. Tercümanı da cümleyi açıkça tercüme etti. Bu durum sonrasında Serdar soyunma odasının kapısını tekmeledi ve ardından da kadro dışı kaldı.