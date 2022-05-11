Serdar Saatçı formayı kaptı!

Beşiktaş'ta 2 haftadır gösterdiği performansla övgüleri toplayan Serdar Saatçı'nın, Domagoj Vida'nın sakatlığının geçmesine rağmen ilk 11'deki yerini kaybetmeyeceği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Serdar Saatçı formayı kaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2022 09:47
Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı, son iki maçta 11'de yer alırken futboluyla hocasının gözüne girmeyi başardı.

Kayserispor maçında 1 gole imza atan 19 yaşındaki stoper, Fenerbahçe karşılaşmasında ise savunmada rakipleriyle iyi mücadele etti, zaman zaman da hücuma katılarak takıma katkı sağlamaya çalıştı. Serdar'ın performansı sonrası Domagoj Vida'nın forma giyme şansı artık çok az. Teknik direktör Valerien Ismael'in kalan iki haftada, yaşadığı hafif sakatlığı atlatan Vida'yı yedek soyundurması ve Serdar- Welinton ikilisine görev vermesi bekleniyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ