Serdar Saatçi: 'Derbiye moralli çıkacağız'

Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçi, Başakşehir maçının ardından mücadeleyi değerlendirdi.



Çok pozisyona girip galibiyeti getiremediklerini söyleyen ancak buna rağmen Galatasaray derbisine moralli çıkacaklarını belirten Saatçi, "Takım için de, benim için de iyi performans değil. İkinci yarı, ilk yarıya göre daha iyiydik. İlk yarı ufak tefek hatalarım vardı. İkinci yarı biraz daha toparladım. Takım olarak çok pozisyona giriyoruz ama sonuçlandırmamız lazım. Sıkıntı yok. Haftaya moralli çıkacağız derbiye." açıklamasını yaptı.



Genç yaşına rağmen forma şansı bulduğu maçları iyi değerlendirmek istediğini belirten 19 yaşındaki isim "Her zaman hazırım. Benim için problem yok. Rakip kim olursa olsun fark etmez. Sahaya çıktığımda armayı en iyi şekilde temsil etmeliyim. Oynarsam Galatasaray maçında da elimden geleni yapacağım." sözlerini kullandı.





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