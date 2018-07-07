Serdar Özkan'ın yeni takımı belli oldu

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, son olarak Gençlerbirliği'nde oynayan Serdar Özkan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.İşte resmi siteden yapılan açıklama:Kulübümüz, daha önce de takımımızda oynayan Serdar Özkan ile yaptığı görüşmeler sonucu, 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.