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Serdar Özkan'ın yeni takımı belli oldu

Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Serdar Özkan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: Sporx.com
Serdar Özkan'ın yeni takımı belli oldu
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07 Temmuz 2018 11:29
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, son olarak Gençlerbirliği'nde oynayan Serdar Özkan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Kulübümüz, daha önce de takımımızda oynayan Serdar Özkan ile yaptığı görüşmeler sonucu, 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.



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