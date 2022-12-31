Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 12:16 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 12:16

Serdar Ortaç'ın hastalığı ne, Sertaç Ortaç iyileşti mi?

Serdar Ortaç hakkında merak ettiği soruları araştıracak. Peki Serdar Ortaç kimdir, hastalığı nedir? Serdar Ortaç nereli? İşte yıllara damga vuran şarkıcı Serdar Ortaç'ın şarkıları ve hayatı haberimizde...

Serdar Ortaç'ın hastalığı ne, Sertaç Ortaç iyileşti mi?
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16 Şubat 1970'te İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesinde doğdu. Babası Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyündendir ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. Annesi ise Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yılankale köyündendir. İlköğrenimini Kocamustafapaşa'da[3] ve ortaöğrenimini Suadiye Lisesinde tamamladı. Lise öğrenimini ise Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi Torna ve Tesviye Bölümünde tamamladı. Babası küçük bir dükkânda torna tezgâhı olan plastik kalıpçısıydı. Çocukluğunda babasının yanında çalışır, hafta sonları ise simit ve su satardı. Babası sayesinde iş hayatını ve ayakta durmayı öğrendiğini, birçok şeyi babasına borçlu olduğunu sanatçı sık sık dile getirmektedir. Yükseköğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.
Bir sene kadar İstanbul'daki radyolardan birinde program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Radyo programlarını dinleyen bir albüm yapımcısı tarafından dönemin plak şirketlerinden biri olan RAKS ile sözleşme imzalaması teklif edildi. Böylelikle o güne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.

SERDAR ORTAÇ'IN HASTALIĞI NEDİR?

Serdar Ortaç 8 yıldır MS hastalığıyla mücadele ediyor. Merkezi sinir sistemi beyin, beyincik, beyin sapı ve omurilikten oluşur. Bu hastalığın adı beynin birden çok yerinde görülmesinden dolayı çoklu yani multiple, hasar gören dokularında sertleşmesinden dolayı sklerozdan gelmektedir.

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