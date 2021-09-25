Serdar Ortaç: 'Beşiktaşlılar, Ahmet Başkan ve Sergen Hoca affetsin'

Adana'da bir konser sırasında Beşiktaş'a hakaret eden Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından sonra canlı yayında da özür diledi.



"Beşiktaş'a büyük bir terbiyesizlik yaptım diyen Serdar Ortaç, TV 100'deki canlı yayın sırasında siyah-beyazlı camiaya seslendi. İşte o sözler...



BEŞİKTAŞLILAR, BAŞKAN, SERGEN HOCA AFFETSİN



Ben MS hastasıyım. Sol ayak yarı felç gibi yarım tutuyor. Allah'ıma şükür ediyorum. Daha kötü olup iki ayağımda alabilirdi. Çok üzüldüm bu olaya sabaha kadar uyumadım. Konserlerin 2 tanesini iptal ettim. Çok büyük terbiyesizlik ettim. Çok pişmanım. Sahnede içki içmeyecektim. İçki tüm kötülüklerin anası. Artık yapacak tek bir şey kaldı dua edeceğim. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş başkanı ve 30 yıllık arkadaşım Sergen, beni affetsin. Sergen Hoca, beni silmez.



YAPTIĞIM TERBİYESİZLİK



Milletle aynı seviyeye gelmek için ben de içki içiyorum. Sevmediğim halde. MS ilaçları bir ton bir de alkol. Çok üzgünüm anlatamam içkili bir eğlence sırasında büyük bir hata işte. Affedin lütfen. Ne olursa olsun. Yaptığım büyük bir terbiyesizlik. Koskoca Serdar Ortaç. Sahneden öyle argo konuşur mu? Yaptık işte. Mutlu edeyim diye insanları. Affederler inşallah yapacak bir şey yok.



UMARIM AHMET NUR ÇEBİ AFFEDER!



Ahmet Nur Çebi Başkan'a çok ayıp ettim kendisi beni izlemeye çok gelirdi. Yazık ettim yani. Saçmaladım! Sergen görünce kızar belki 'Ne yaptın?' diye. Başkana çok ayıp oldu. Konserlerime çok gelirdi. Ya bir sürü insanı kırdım. Lanet olsun. Bu dilimin Allah... Ahmet Nur Çebi'yi gördüğümde direk önce yanına giderim 'Baba ne olur affet' derim. Orada bir bakarım tavrına. Beni silmişse üzülürüm, arkamı döner giderim. Ama böyle bir şey için silmez herhalde.



ÇARŞI NE İSTERSE YAPARIM



Beşiktaş taraftarı çok küfür etti, ana avrat. Bütün taraftar, kızdılar tabi. Ben futbol kolik olsam ben de kızardım. Çarşı grubu tepkisinde haklı. Neyse cezam çekeceğim. Suçluyum çünkü. Bizim millet sinirlidir. Yapacak bir şey yok. Bir de Serdar Ortaç olmuşsun. Böyle hatalar yapmaman lazım. Gönül almak için tekerlekli sandalyeler toplayıp Çarşıya ve Kartal Yuvasına verebilirim. Beste de yaparım. Çarşı'nın kinci olmadığını düşünüyorum. Asil insanlar, tanıyorum hepsini. Affederler diye düşünüyorum. Salı günü de Beşiktaş maçını formasıyla izleyeceğim.



SERGEN YALÇIN'IN YANINDA YATTIM



Sergen Yalçın'ın 10 sene yanında yattım. Derdim ki 'Baba gitsene Barcelona'ya, Real Madrid'e'. Dünyada Sergen gibi frikik atan birisi daha yoktu. Ama o hiç gitmek istemedi Avrupa'ya, Türkiye'de kalmak istedi.



BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLURSA...



Kim olursa tebrik edeceğim, bana o düşer. Tabi kartal olursa mükemmel olacak. Bütün şampiyonluklarında konser verdim ben.



