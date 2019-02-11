Serdar Ortaç, Başakşehir için marş besteledi

Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir için yeni bir marş besteledi. Başakşehir Fatih TerimStadı'nda görüntüler eşliğinde paylaşılan bu marş sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede sosyal medyada yayılan Medipol Başakşehir Marşı'nın videosundaki detay kullanıcıların gözünden kaçmadı.Şarkıcı Serdar Ortaç tarafından bestelenen marş, takımın stadından görüntüler eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı.Şarkıdaki "Tribünler dar geliyor" ifadesi ile, paylaşılan görüntülerde stadın boş olması arasındaki tezatlık da sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.İşte Serdar Ortaç'ın Başakşehir marşı..."İşte şampiyon BaşakşehirGeliyor BaşakşehirTüm rakiplere saha dar gelirGöster, nasıl oynanır topKim tutar seni hadiDedim işte adı üstünde"