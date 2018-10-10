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Serdar Gürler'in yeni teknik direktörü belli oldu!

Milli futbolcu Serdar Gürler'in formasını giydiği Huesca'da yeni teknik direktör Francisco Rodriguez oldu.

Kaynak: AA
Serdar Gürler'in yeni teknik direktörü belli oldu!
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10 Ekim 2018 20:15
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Huesca, teknik direktörlük görevine Francisco Rodriguez'i getirdi. 

Milli futbolcu Serdar Gürler'in formasını giydiği Huesca Kulübü, Leo Franco'dan boşalan teknik direktörlüğe 40 yaşındaki Rodriguez'in getirildiğini açıkladı.

İspanyol ekibi, ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle Franco'nun görevine dün son vermişti.

Kariyerinde bir dönem Galatasaray formasını da giyen Franco yönetiminde sezona başlayan Huesca, 8 haftada aldığı 1 galibiyetle puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.

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