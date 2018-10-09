Serdar Gürler'in hocası ile yollar ayrıldı!

Milli futbolcu Serdar Gürler'in de forma giydiği Huesca'da kötü gidişin bileti teknik direktör Leo Franco'ya kesildi.
La Liga'da 8 haftada topladığı 5 puanla son sırada yer alan Huesca, teknik direktör Leo Franco ile yollarını ayırdı.
Ligin ilk haftasını galibiyetle kapatan Huesca, son 7 maçtır kazanamıyordu.
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La Liga'da 8 haftada topladığı 5 puanla son sırada yer alan Huesca, teknik direktör Leo Franco ile yollarını ayırdı.
Ligin ilk haftasını galibiyetle kapatan Huesca, son 7 maçtır kazanamıyordu.
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