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Serdar Gürler'in hocası ile yollar ayrıldı!

İspanya La Liga'nın son sırasında yer alan Huesca'da teknik direktör Leo Franco ile yollar ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Serdar Gürler'in hocası ile yollar ayrıldı!
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09 Ekim 2018 21:00
Milli futbolcu Serdar Gürler'in de forma giydiği Huesca'da kötü gidişin bileti teknik direktör Leo Franco'ya kesildi.

La Liga'da 8 haftada topladığı 5 puanla son sırada yer alan Huesca, teknik direktör Leo Franco ile yollarını ayırdı.

Ligin ilk haftasını galibiyetle kapatan Huesca, son 7 maçtır kazanamıyordu.

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