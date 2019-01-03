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Serdar Gürler'e Süper Lig'den sürpriz talip

Sezon sonunda Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen Göztepe, transferde gaza bastı. Yasin Öztekin'in ayrılık ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı-Kırmızılılar, İspanyol ekibi Huesca'da forma şansı bulamayan Serdar Gürler için girişimlere başladı.

Kaynak: Fanatik
Serdar Gürler'e Süper Lig'den sürpriz talip
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03 Ocak 2019 12:47
Kemal Özdeş yönetiminde çıktığı iki maçtan 4 puan çıkaran ve sezonu Avrupa potasında tamamlamayı hedefleyen Göztepe, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ligin ilk yarısında 7 gol, 2 asistlik performansıyla yıldızlaşan Yasin Öztekin'in takımdan ayrılma olasılığını göz önünde bulunduran Sarı-Kırmızılılar, bu bölge için sezon başında İspanyol ekibi Huesca'nın yolunu tutan Serdar Gürler'i listesinin en üst sırasına yazdı.

Formüller masada
İspanya La Liga'da fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcu için Huesca ile görüşmelere başlayan İzmir temsilcisi, bonservis pazarlıklarına başladı. Ancak Göz Göz'ün olası bir anlaşmazlık durumunda kiralama formülünü de devreye sokacağı kaydedildi.

Öte yandan Göztepe'nin bu bölge için Trabzonspor'da satış listesine konan Olcay Şahan için de girişimlere başladığı gelen haberler arasında.

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