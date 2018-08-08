Serdar Gürler'den sonra Huesca'dan golcü transferi

Gelecek sezon İspanya La Liga'da mücadele edecek olan Huesca, forvet bölgesine Ghoddos'u dahil etti.
İsveç Ligi ekiplerinden Östersunds forması giyen 24 yaşındaki golcü ile anlaştığını duyuran Huesca, oyuncuyu İspanya'ya getirdi.
İspanyol ekibi son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un Milli forveti Serdar Gürler'e imzayı attımıştı.
Geçtiğimiz sezon Österduns forması ile çıktığı 31 karşılaşmada 14 gol 8 asistlik performans sergileyen Saman Ghoddos, gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
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İsveç Ligi ekiplerinden Östersunds forması giyen 24 yaşındaki golcü ile anlaştığını duyuran Huesca, oyuncuyu İspanya'ya getirdi.
İspanyol ekibi son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un Milli forveti Serdar Gürler'e imzayı attımıştı.
Geçtiğimiz sezon Österduns forması ile çıktığı 31 karşılaşmada 14 gol 8 asistlik performans sergileyen Saman Ghoddos, gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın