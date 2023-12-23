Serdar Gürler: "Umarım bir daha olmaz"

Başakşehir forması giyen Serdar Gürler, Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdar Gürler: 'Umarım bir daha olmaz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2023 21:38
Başakşehir'de Serdar Gürler, Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

Serdar Gürler, "Şehit haberlerini öğrendikten sonra kazandık, kaybettik çok bir önemi kalmadı. Allah'tan rahmet diliyorum, biz de arkalarındayız." dedi.

Gürler ayrıca, "Maçta çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazanabilirdik ama olmadı. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz." sözlerini sarf etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery