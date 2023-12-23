Serdar Gürler: 'Umarım bir daha olmaz'

Başakşehir'de Serdar Gürler, Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.



Serdar Gürler, "Şehit haberlerini öğrendikten sonra kazandık, kaybettik çok bir önemi kalmadı. Allah'tan rahmet diliyorum, biz de arkalarındayız." dedi.



Gürler ayrıca, "Maçta çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazanabilirdik ama olmadı. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz." sözlerini sarf etti.





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