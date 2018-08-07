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Serdar Gürler transfer oldu! Yeni takımı...

Bonservisi Osmanlıspor'da olan ve Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ile adı geçen Serdar Gürler, İspanya'ya transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com
Serdar Gürler transfer oldu! Yeni takımı...
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07 Ağustos 2018 12:34
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile adı geçen Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu.

Osmanlıspor'dan İspanya'nın SD Huesca takımına transfer olan Serdar Gürler sağlık kontrolünden geçtiği videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Huesca, Serdar Gürler'in bonservisi için Osmanlıspor'a 2,5 milyon euro ödeyecek. İspanyol ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyla da 3+1 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.



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