Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile adı geçen Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu.
Osmanlıspor'dan İspanya'nın SD Huesca takımına transfer olan Serdar Gürler sağlık kontrolünden geçtiği videoyu Instagram hesabından paylaştı.
Huesca, Serdar Gürler'in bonservisi için Osmanlıspor'a 2,5 milyon euro ödeyecek. İspanyol ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyla da 3+1 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.
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Osmanlıspor'dan İspanya'nın SD Huesca takımına transfer olan Serdar Gürler sağlık kontrolünden geçtiği videoyu Instagram hesabından paylaştı.
Huesca, Serdar Gürler'in bonservisi için Osmanlıspor'a 2,5 milyon euro ödeyecek. İspanyol ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyla da 3+1 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın