Serdar Gürler: "Taraftar mücadelemi seviyor"

Göztepe'nin hücum futbolcusu Serdar Gürler, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Serdar Gürler: 'Taraftar mücadelemi seviyor'
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26 Ocak 2020 18:41
Göztepe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Halil Akbunar'ın attığı golün asistini yapan Serdar Gürler maç sonrasında konuştu.

Halil'in ilk golü atmasına sevindiğini belirten Serdar, "Futbolcu olarak biz evimize döndük ama Halil 8-9 yıldır bu formayı terletiyor, onun heyecanı farklıdır. Benim gönlümden geçen Halil'in ilk golü atmasaydı ve onu da dile getirdim. Kalbimiz temizmiş, asisti ben yaptım, Halil de golü attı. Tarih bunu yazacak. Ne yazık ki son golü atamayacak burada, inşallah bu stat yüzlerce yıl burada kalacak" dedi.

Göztepe taraftarıyla aralarında iyi bir ilişki olduğnu da belirten Serdar, "Ben yaptığım işi seviyorum, bu taraftar da bizi seviyor. Sahada her şeyimizi verdiğimiz için bizi seviyor. Onlar benim mücadelemi seviyor. Oğlumun videolarını izlerseniz görürsünüz, o da sahiplendi" ifadelerini kullandı.

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