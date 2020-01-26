Serdar Gürler: 'Taraftar mücadelemi seviyor'

2-1 mağlup ettiği maçtaattığı golün asistini yapanmaç sonrasında konuştu.Halil'in ilk golü atmasına sevindiğini belirten Serdar, "Futbolcu olarak biz evimize döndük ama Halil 8-9 yıldır bu formayı terletiyor, onun heyecanı farklıdır. Benim gönlümden geçen Halil'in ilk golü atmasaydı ve onu da dile getirdim. Kalbimiz temizmiş, asisti ben yaptım, Halil de golü attı. Tarih bunu yazacak. Ne yazık ki son golü atamayacak burada, inşallah bu stat yüzlerce yıl burada kalacak" dedi.Göztepe taraftarıyla aralarında iyi bir ilişki olduğnu da belirten Serdar, "Ben yaptığım işi seviyorum, bu taraftar da bizi seviyor. Sahada her şeyimizi verdiğimiz için bizi seviyor. Onlar benim mücadelemi seviyor. Oğlumun videolarını izlerseniz görürsünüz, o da sahiplendi" ifadelerini kullandı.