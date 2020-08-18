Serdar Gürler resmen Antalyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Serdar Gürler'i kadrosuna kattı.

Haber; AA
Serdar Gürler resmen Antalyaspor'da
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18 Ağustos 2020 19:45
Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, sezonu Göztepe'de tamamlayan Serdar Gürler'i kadrosuna dahil etti. 

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan transfer duyurusunda, "Kulübümüz Serdar Gürler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



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