  •  
    G.Saray mesaj yolladı! "Bonservisini al, gel..."
  •  
    Açıklanması beklenen 12 sansasyonel transfer
  •  
    G.Saray'dan transferde Barcelona sürprizi geldi
  •  
    Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük TRANSFERİ o!
  •  
    Avrupa'da SON DAKİKA transferleri! İmzalar...

Serdar Gürler, La Liga yolcusu

Transfer sezonu boyunca Galatasaray'ın gündeminde olan Osmanlıspor'un golcüsü Serdar Gürler için La Liga'ya gideceği belirtildi.

Kaynak: AA
Serdar Gürler, La Liga yolcusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2018 18:16
Osmanlıspor, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Huesca ile milli futbolcu Serdar Gürler'in transferi konusunda prensipte anlaştı.

Edinilen bilgiye göre, Huesca Kulübünün yetkilileri, Osmanlıspor yöneticileriyle görüşerek Serdar Gürler'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Ligde geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken 26 yaşındaki milli futbolcunun, Huesca'ya 4 yıllık imza atması bekleniyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için