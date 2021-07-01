Serdar Gürler, Konyaspor'a imza attı

Konyaspor, Antalyaspor'dan 29 yaşındaki Serdar Gürler'i kadrosuna kattı

Haber; AA, Fotoğraf; Konyaspor.org
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Serdar Gürler, Konyaspor'a imza attı
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01 Temmuz 2021 20:43
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Serdar Gürler'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, kanat oyuncusu Serdar Gürler ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra ikinci başkan Serhat Güler ile asbaşkanlardan Süleyman Oğuz ile Sertaç Tuza katıldı.

Serdar Gürler, Konyaspor'da 10 numaralı formayı giyecek.

 


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