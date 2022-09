Serdar Gürler: 'İnanılmaz gururluyum'

Başakşehir forması giyen Serdar Gürler, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



"İNANILMAZ GURURLU VE MUTLUYUM"



Milli takımda görev almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Gürler, "Vallahi inanılmaz gururlu ve mutluyum. 3 sene geçti aradan. Milli Takımda görev yapmak, emek vermek büyük bir onur." dedi.



"HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Forma rekabeti hakkında konuşan futbolcu, "Çok iyi oyuncularımız var kanatlarda. Çok üst düzey, kendini Avrupa'da kanıtlamış oyuncular var. Beni buraya çağırdığı, bu rekabete layık gördüğü için hocamıza teşekkür ediyorum. Çok gol atıp, gol yemediğimiz maçlar oynadık. Bunu sürdürmek istiyoruz. Buna katkı sağlarsam ne mutlu bana." ifadeleri kullandı."



"EMRE HOCA, İYİ OYNAYANI OYNATIYOR"



Başakşehir'deki hocası Emre Belözoğlu ile ilgili konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Rotasyon demeyelim, iyi oynayanı oynatıyor Emre hoca. 13 maçta 10 tanesini oynadım. Rotasyon değil, herkes aynı seviyede olduğu için hoca bir seviye yapıyor. Yorgunluk oluyor. Her 3 günde 1 maç var. Rotasyon olsa da yoruyor. Yolculuklar, uçak vs. Hoca bizi, bu duruma hazırladı. Gördüğünüz gibi çok iyi bir sezon başlangıcı yaptık. Böyle de devam ediyoruz. Amacımız gol yememek. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Önceki maçlara göre de en az aynı sayıda gol atmak istiyoruz." dedi.



Son olarak Milli Takım'da mutluluğunu tekrarlayan Gürler, "Milli Takımda çok mutluyum. Şimdi keyifli idman yapacağım." diyerek sözlerini noktaladı.





