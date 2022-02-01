Süper Lig'de lider Trabzonspor'u takibini sürdüren Konyaspor, transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Devre arasında Başakşehir'e giden başarılı sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler'in yerine arayışlarını sürdüren yeşil-beyazlılar, 4 aday belirledi.



Sarı- kırmızılılar, Kayserispor forması giyen Emrah Başsan, Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar ve Yeni Malatyaspor'un 24 yaşındaki oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ı gündemine aldı. Konya ekibinin 25 yaşındaki Hırvat sağ kanat Robert Muric için de çalışmalara başladığı öğrenildi.



Konyaspor, devre arasında Adanaspor'dan stoper Uğurcan Yazğılı, Antalyaspor'dan ayrılan sağ kanat Amilton ve Rizespor'dan sol bek Alberk Koç'u kadrosuna kattı.





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