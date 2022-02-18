Serdar Gürler hastaneye kaldırıldı!

Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Başakşehir'de sakatlık geçiren Serdar Gürler oyuna devam edemedi.
Maçın 18. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan tecrübeli oyuncu yerini Deniz Türüç'e bıraktı.
Oyundan çıktıktan sonra hastaneye kaldırılan oyuncunun, tomografisinin çekileceği açıklandı.
Maçın 18. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan tecrübeli oyuncu yerini Deniz Türüç'e bıraktı.
Oyundan çıktıktan sonra hastaneye kaldırılan oyuncunun, tomografisinin çekileceği açıklandı.