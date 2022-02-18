Serdar Gürler hastaneye kaldırıldı!

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Başakşehir'de Serdar Gürler sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Gürler hastaneye kaldırıldı!
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18 Şubat 2022 20:38
Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Başakşehir'de sakatlık geçiren Serdar Gürler oyuna devam edemedi.

Maçın 18. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan tecrübeli oyuncu yerini Deniz Türüç'e bıraktı.

Oyundan çıktıktan sonra hastaneye kaldırılan oyuncunun, tomografisinin çekileceği açıklandı.

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