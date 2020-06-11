Serdar Güncü, Trabzonspor'un gündeminde

Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'ı transfer eden ve Aly Malle için de Kırmızı-Beyazlılar ile her konuda anlaşan Trabzonspor, Serdar Güncü için de bastırıyor.Fırtına, Balkes ile yakın ilişkilerini kullanarak 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamayı planlıyor.Malle'nin en kısa zamanda Bordo-Mavililer'e imza atması beklenirken, Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı da "" demişti.Taraflar arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, genç oyuncunun da imza atmak için oldukça istekli olduğu vurgulandı.