Serdar Dursun'dan Beşiktaş ve Trabzonspor itirafı

Almanya 2. Bundeslga'da oynayan golcü oyuncu Serdar Dursun Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor'dan teklif aldığını açıkladı.



Serdar Dursun, sözleşmesi sezon sonunda bitmesine rağmen kulübünün kendisini bırakmak istemediğini belirterek 1,5 - 2 milyon euro arası bir bonservisi olduğunu ve Beşiktaş ile Trabzonspor'un kendisine teklif yaptığını söyledi.



Serdar Dursun'un beIN Sports'a yaptığı açıklamalar şöyle:



"Kulübe resmi teklif gelmedi. Menajerim Türkiye'den kulüplerle konuşuyor. Beşiktaş ve Trabzonspor ile de görüşüyor. Kulübüm bonservis bedeli belirledi 1,5 - 2 milyon civarı. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor olmasına rağmen kulübüm beni bırakmayı düşünmüyor. Kalan 20 maçta da oynamamı istiyorlar, öncelikleri beni satarak para kazanmak değil."



