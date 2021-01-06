Serdar Dursun'dan Beşiktaş ve Trabzonspor itirafı

Darmstadt 98 forması giyen golcü oyuncu Serdar Dursun, kendisini Beşiktaş ve Trabzonspor'un istediğini açıkladı.

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Serdar Dursun'dan Beşiktaş ve Trabzonspor itirafı
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06 Ocak 2021 02:10
Almanya 2. Bundeslga'da oynayan golcü oyuncu Serdar Dursun Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor'dan teklif aldığını açıkladı.

Serdar Dursun, sözleşmesi sezon sonunda bitmesine rağmen kulübünün kendisini bırakmak istemediğini belirterek 1,5 - 2 milyon euro arası bir bonservisi olduğunu ve Beşiktaş ile Trabzonspor'un kendisine teklif yaptığını söyledi.

Serdar Dursun'un beIN Sports'a yaptığı açıklamalar şöyle: 

"Kulübe resmi teklif gelmedi. Menajerim Türkiye'den kulüplerle konuşuyor. Beşiktaş ve Trabzonspor ile de görüşüyor. Kulübüm bonservis bedeli belirledi 1,5 - 2 milyon civarı. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor olmasına rağmen kulübüm beni bırakmayı düşünmüyor. Kalan 20 maçta da oynamamı istiyorlar, öncelikleri beni satarak para kazanmak değil."



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