Ligde son olarak oynanan Hatayspor mücadelesinde attığı 2 golle zaferi getiren Serdar Dursun, bu performansı sonrasında Slavia Prag karşısında da sahadaydı.



30 yaşındaki forvet, ortaya koyduğu oyunla Çekya ekibinin savunmacılarını zorlayamadı. Yıldız santrfor, pozisyona girmekte dahi zorlandı.



Serdar, bu sezon çıktığı 25 karşılaşmada 9 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 gol pası vermişti. Serdar, 81'de yerini Berisha'ya bıraktı.







