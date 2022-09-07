Serdar Dursun'un tadı kaçtı: "Bana kulüp bulun"

Fenerbahçe'de geçen sezon attığı 15 golle takımın en skorer ismi olan Serdar Dursun, Jorge Jesus kararıyla Avrupa Ligi kadrosuna alınmadığı için çok mutsuz...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun'un tadı kaçtı: 'Bana kulüp bulun'
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07 Eylül 2022 09:07
King, Pedro, Batshuayi ve Valencia'nın ardından beşinci golcü durumuna düşen Serdar Dursun, üzerine bir de UEFA listesinde de adını göremeyince adeta yıkıldı.

Son iki idmanda suratından düşen adeta bin parça olan 29 yaşındaki futbolcunun sezonu, Transfer dönemi Türkiye gibi 8 Eylül'de biten Belçika'da veya başka bir Süper Lig takımında geçirmek istediğini menajerine söylediği öğrenildi.

Serdar'a Westerlo ile Başakşehir kulüplerinin ilgi duyduğu gelen bilgiler arasında.

KULÜP BIRAKMAK İSTEMİYOR

Yarıştığı 3 kulvarda da zirve hesapları yapan Fenerbahçe ise her an kendisine ihtiyaç duyulabileceğinin ilettikleri Serdar Dursun'u bırakmak istemiyor. 




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