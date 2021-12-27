Serdar Dursun'un 'iptal' üzüntüsü!

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, 2 maçta 3 gol attı fakat attığı goller çeşitli gerekçelerle iptal edildi.

, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun'un 'iptal' üzüntüsü!
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27 Aralık 2021 10:06
Serdar Dursun
Serdar Dursun
Fenerbahçe
Fenerbahçeli Serdar Dursun, iki maçtır attığı gollerin çeşitli gerekçelerle iptal edilmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçtiğimiz çarşamba günü 1-1 sona eren Karagümrük karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna girer girmez kafayla topu filelere gönderen Serdar'ın golü, vuruştan önce rakibini iterek faul yaptığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Serdar Dursun'un dünkü maçın 6. ve 52. dakikalarında Yeni Malatyaspor ağlarına gönderdiği iki topta da hakem Yaşar Kemal Uğurlu 'ofsayt' kararı verdi. 


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