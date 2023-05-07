Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt formasıyla 27 golle gol kralı olduktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Serdar Dursun, 2021'den bu yana Sarı-Lacivertli formayı terletiyor.Jorge Jesus ile yıldızı bir türlü barışmayan 31 yaşındaki forvet, kalan maçlarda maksimum sayıda şans bekliyor.Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta 4 gol, 5 asist üreten ve sadece 9 maçta 11'de şansa bulabilen Serdar Dursun, teknik direktör Jesus'un takımdaki geleceğinin şekillenmesini bekliyor.Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu, Portekizli hocanın kalması halinde takımdan ayrılmayı da gündeminde bulunduruyor.Şu ana kadar Kanarya'da 62 maçta oynayan Dursun, 19 gol, 9 asist üretti.