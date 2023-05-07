Serdar Dursun'un gözü Jorge Jesus'ta

Fenerbahçe'de gözden düşen Serdar Dursun, geleceği adına karar vermek için Jorge Jesus'un durumunu bekliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun'un gözü Jorge Jesus'ta
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07 Mayıs 2023 13:02
Serdar Dursun
Serdar Dursun
Fenerbahçe
Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt formasıyla 27 golle gol kralı olduktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Serdar Dursun, 2021'den bu yana Sarı-Lacivertli formayı terletiyor.

Jorge Jesus ile yıldızı bir türlü barışmayan 31 yaşındaki forvet, kalan maçlarda maksimum sayıda şans bekliyor.

GÖZÜ JESUS'TA

Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta 4 gol, 5 asist üreten ve sadece 9 maçta 11'de şansa bulabilen Serdar Dursun, teknik direktör Jesus'un takımdaki geleceğinin şekillenmesini bekliyor.

Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu, Portekizli hocanın kalması halinde takımdan ayrılmayı da gündeminde bulunduruyor.

19 GOL 9 ASİST

Şu ana kadar Kanarya'da 62 maçta oynayan Dursun, 19 gol, 9 asist üretti. 

 
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