Serdar Dursun'un görüntüsü gündeme oturdu!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun flaş ismi olan Serdar Dursun, Jesus'un gelişiyle gözden düştü. Düzenli forma giymek isteyen Serdar Dursun'un adı ayrılık dedikodularına karışırken, deneyimli golcünün dün akşamki Alanyaspor maçında yedek kulübesinde verdiği görüntü dikkatlerden kaçmadı.



Geride bıraktığımız sezonda 33 lig maçında 15 gol, 4 asistlik katkı veren ve Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Serdar Dursun gözden düştü. Jorge Jesus'un sistemine ters düştüğü için tercih etmediği tecrübeli forvetin Sarı-Lacivertlilerden ayrılması bekleniyor.



KULÜBEDEKİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ



Fenerbahçe'nin dün akşam sahasında Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta Serdar Dursun'un görüntüsü dikkat çekti. Oldukça mutsuz olduğu gözlemlenen futbolcunun tavırları göze battı. Fenerbahçe'nin domine ettiği ve 5 oyuncu değişikliği hakkını kullandığı maçta Serdar Dursun'un görev almaması tartışma yarattı.



DİNAMO KİEV'İ REDDETTİ, HEDEFİ ALMANYA



Düzenli forma giymek isteyen ve takımdan ayrılma planları yaptığı öne sürülen Serdar Dursun'un adı transfer dedikodularına da karışmış durumda. Süper Lig ve Almanya'dan talipleri olan oyuncuya son olarak Dinamo Kiev'in talip olduğu ancak Serdar Dursun'un bu teklifi reddettiği öne sürülmüştü. Oyuncunun hedefinin Almanya olduğu iddia ediliyor.



SERDAR DURSUN DEVRE ARASINDA AYRILABİLİR



Serdar Dursun'a Almanya'dan Augsburg, Union Berlin ve Schalke 04'ün ilgisi bulunuyor. Devre arası transfer döneminde Serdar Dursun'la ilgili transfer gelişmesi yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.









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