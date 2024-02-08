Serdar Dursun'un Fenerbahçe bekleyişi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Umut Nayir'in gidişinin ardından bu bölgede sayı olarak eksilen Fenerbahçe eski oyuncusu Serdar Dursun'u ısrarla istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun'un Fenerbahçe bekleyişi
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08 Şubat 2024 10:03
Ara transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, hücum hattına da yöneldi.

Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, yerli bir hücum oyuncusu almak istediklerini söylemişti.

SERDAR DURSUN İSTENİYOR

Umut Nayir'in gidişinin ardından bu bölgede sayı olarak eksilen Fenerbahçe eski oyuncusu Serdar Dursun'u ısrarla istiyor.

KULÜPLERİN ANLAŞMASINI BEKLİYOR

Serdar, Sarı-Lacivertliler'in teklifini kabul etti. Tecrübeli golcü, Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük'ün anlaşmasını bekliyor.

25 MAÇTA 6 GOL
32 yaşındaki Serdar Dursun, bu sezon görev aldığı 25 karşılaşmada 6 gole imzasını attı. 

 
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