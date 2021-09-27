Serdar Dursun'un direk şanssızlığı

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor maçında köprücük kemiği kırılan Serdar Dursun, Hatay maçıyla takıma döndü. 76. dakikada Berisha'nın yerine oyuna giren Serdar Dursun, 81'de zor olanı başardı. Osayi sağ kanattan ortaladı, arka direkte Serdar tek vuruşu yaptı ve top yan direğe çarpıp döndü. Bu, Fenerbahçe'nin biri Avrupa olmak üzere direkten dönen 3. şutu oldu."Bir ufak parantez de son 15 dakikada oyuna giren Serdar Dursun'a açmak gerek: Belki çok gösterişli bir futbolcu değil. Belki kötü de bir gol kaçırdı ama bir santrfor nerede olması gerekiyorsa orada. Ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor Serdar Dursun."