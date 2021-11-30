Serdar Dursun'un büyük çabası!

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Serdar Dursun, Göztepe mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıktı. Yıldız golcü, ilk yarıda etkisiz kaldı. Serdar, ikinci yarıda ise çok daha istekliydi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Serdar Dursun'un büyük çabası!
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30 Kasım 2021 11:59
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Serdar Dursun, Göztepe mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıktı. Yıldız golcü, ilk yarıda etkisiz kaldı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, özellikle takım arkadaşlarının sürekli topu havadan oynamasından dolayı isyan etti.

Serdar, ikinci yarıda ise çok daha istekliydi. Başarılı forvet, 48. dakikada İrfan Can'ın pasında kafayla beraberik golünü atmayı başardı. Deneyimli oyuncu, böylece Sarı-Lacivertli formayla ikinci kez ağları sarsmış oldu.Serdar, birkaç dakika sonra ise ceza sahası yayının üzerinden sert bir şut yolladı, kaleci İrfan köşeden son anda çeldi.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun, 90 dakika sahada kalırken 18 ikili mücadelenin 8'ini, 8 hava topu mücadelesinin ise 4'ünü kazandı.




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